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    مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 16:00 اليوم الأحد‏ تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة

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