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   29 محرم 1447   
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    كتائب القسام: استهدفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعدد من قذائف “الهاون”