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   21 ذو الحجة 1447   
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    جيش العدو “الإسرائيلي” يهدد سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة

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