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   21 ذو الحجة 1447   
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    حماس تحذر من تصاعد سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والاعتقال والتهجير وإرهاب المستوطنين

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