المقاومة الاسلامية بيان (4): استهدفنا ‏تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة حداثا بمحلّقتَي أبابيل الانقضاضيّة