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   29 محرم 1447   
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    الامام الخامنئي يوجه نداء للشعب الايراني بمناسبة ذكرى أربعين شهادة كوكبة من المواطنين وقادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين