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   21 ذو الحجة 1447   
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    حصل نائب رئيس الموساد الذي أطاح به رئيس الموساد جوفمان على ميزانية قدرها مليار شيكل وفريق من مئات الأشخاص قبل عام لمشروع الإطاحة بالنظام الإيراني

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