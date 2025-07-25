الجمعة   
   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
   بيروت 18:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ألوية الناصر: قصفنا بقذائف هاون تمركزا لجنود الاحتلال وآلياته شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة