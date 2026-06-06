المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 17:20 السبت تجمّعًا لجنود العدو في محيط معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابات مؤكدة