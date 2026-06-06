المقاومة الإسلامية (15): استهدفنا عند السّاعة 12:20 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط مدرسة الإشراق في مدينة بنت جبيل بصلية صاروخيّة