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    بيان للجيش اللبناني: قائد الجيش رودولف هيكل غادر لبنان إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير

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