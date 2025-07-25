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حركة حماس: نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بالإفراج عن المناضل الكبير جورج إبراهيم عبد الله بعد أن أمضى 41 عاما في السجون الفرنسية بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية