الجمعة   
   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
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    المناضل جورج عبدالله: لمواجهة العدو حتى دحره و “إسرائيل” تعيش آخر فصول وجودها