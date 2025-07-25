عاجل

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية من نوع “نمر” يعتليها أحد الجنود بقذيفة “الياسين 105” بالقرب من مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس