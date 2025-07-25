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   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
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    نائب وزير الخارجية الإيراني: الطرفان حضرا بأفكار محددة وتمت مناقشتها واتفقنا على مواصلة المشاورات