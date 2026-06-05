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    رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: قرارات السلطة في لبنان مهزلة ما بعدها مهزلة مع الأسف الشديد وأميركا تفاوض إيران كذلك السعودية وقطر تتباحثان معها فيما السلطة اللبنانية تقطع أي تواصل مع طهران والمقاومة …عن أي سياسة وسيادة يتحدثون

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