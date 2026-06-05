اعلام العدو-هيئة البث الاسرائيلية عن نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر: إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي وإسرائيل تشترط لوقف النّار في لبنان الاحتفاظ بمنطقة عازلة في الجنوب وحرية الحركة