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   25 07 2025   
   29 محرم 1447   
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    يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين في كيان العدو: حكومة “إسرائيل” تطيل أمد الحرب وتتخلى عن الرهائن والجنود وتخلق أزمة إنسانية والعالم بدأ يعمل بدوننا