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    بوارج الاحتلال تقصف شاطئ بحر مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية لحي التفاح شرق غزة