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   29 محرم 1447   
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    رويترز عن رئيس الوزراء الكندي: نندد بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة