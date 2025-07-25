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حركة حماس : ندعو جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو فرنسا والاعتراف الكامل بحقوق شعبنا الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير