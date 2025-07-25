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حركة حماس: هذا الموقف الفرنسي يمثّل ضغطًا سياسيًا وأخلاقيًا على الاحتلال الصهيوني الذي يواصل جرائمه وعدوانه وحرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في قطاع غزة واحتلاله واستيطانه في الضفة والقدس