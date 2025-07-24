الخميس   
   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
   بيروت 20:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجيش اللبناني: توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش