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   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
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    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن استمرار جريمة الإبادة والتجويع في غزة بدعمها المطلق للاحتلال