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حركة حماس: نطالب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغربية بترجمة مواقفها الإعلامية المعلنة إلى أفعال وخطوات سياسية واقتصادية فاعلة