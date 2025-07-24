الخميس   
   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
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    السيد الحوثي: بلغت الغارات على اليمن 2843 غارة وقصف بحري وفيها المئات من الشهداء والجرحى