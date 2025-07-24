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حزب الله: نحمِّل الدول العربية ‏والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم المسؤوليات التاريخية لِمساندة الشعب الفلسطيني والعمل ‏بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع