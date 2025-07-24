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   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
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    حزب الله: نؤكد وقوفنا الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحرير ‏أرضه وهو الذي سيسقط بمقاومته وبِسواعد مجاهديه كل المخططات الصهيونية