المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي ومواجهة للاحتلال فجّر مجاهدونا صباح السبت عُبوّة ناسفة كبيرة بقوة للعدو عند أطراف بلدة دبّين ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المختلفة وأجبروها على التّراجع