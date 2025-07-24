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   28 محرم 1447   
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    الرئيس اللبناني “جوزاف عون” خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق: ⁠طمئنوا اللبنانيين أن لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعاً هو لبنان