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حاكم مقاطعة أمور: طائرة “أن-24” التي اختفت من الرادار أثناء رحلتها من مدينة بلاغوفيشينسك إلى تيندا كان على متنها 43 راكبا بينهم 5 أطفال و6 من أفراد الطاقم