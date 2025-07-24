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   28 محرم 1447   
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    حاكم مقاطعة أمور: طائرة “أن-24” التي اختفت من الرادار أثناء رحلتها من مدينة بلاغوفيشينسك إلى تيندا كان على متنها 43 راكبا بينهم 5 أطفال و6 من أفراد الطاقم