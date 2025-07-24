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   28 محرم 1447   
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    السلطات الروسية تعلن العثور على طائرة “آن-24” كانت قد فقدت صباح اليوم في مقاطعة آمور على سفح جبل على بعد 15 كيلومتراً من تيندا