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   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
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    ارتفاع عدد المصابين في عملية الدهس في بيت ليد إلى 9 وجيش الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً بحثاً عن المنفذ