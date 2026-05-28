مراسل المنار: طائرة مسيرة اسرائيلية ارتكبت مجزرة مروعة باستهدافها سيارة مدنية على الاوتوستراد في منطقة عدلون بالقرب من مقام النبي ساري في منطقة الزهراني ما أدى إلى استشهاد كل ركاب السيارة وهم اب وزوجته وطفليهما