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   28 محرم 1447   
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    الأمم المتحدة: ملايين المدنيين محتجزون في مساحة ضيقة يصارعون الجوع والمرض والنزوح المتكرر في غزة