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   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
   بيروت 06:43
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     القناة 12 العبرية:  الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس يوم الثلاثاء والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء دون أن يُنقل إلى “إسرائيل” لدينا الآن ما يمكن العمل عليه