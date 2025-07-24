الخميس   
   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
   بيروت 06:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القناة 12 العبرية: “إسرائيل” تلقت رد حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وهي الآن بصدد دراسته