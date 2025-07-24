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    استشهاد مواطنة ومصابون إثر غارة من طائرة مروحية على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة