الأربعاء   
   24 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 01:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الخارجيّة البرازيلية: نحن بالمراحل الأخيرة من تقديم طلب الانضمام لقضية الإبادة في غزة لدى محكمة العدل الدولية