المقاومة الاسلامية.. بيانات عن عمليات هذا اليوم

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:45 الإثنين 25-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في جلّ الحمّار جنوبي بلدة العديسة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:10 الإثنين 25-05-2026 دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

وَكُلّ عِيد مُقَاومَة وَأَنتُم بِنَصر

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:30 الإثنين 25-05-2026 دبّابة ميركافا ثانية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:15 الإثنين 25-05-2026 مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

