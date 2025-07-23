الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 18:07
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    مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يشن غارات على شمال غرب مدينة غزة