الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
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    كتائب القسام: العملية جرت في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة