الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 15:58
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    وكالة تسنيم: مروحية إيرانية حذرت المدمرة “فيتزجيرالد” الأمريكية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان