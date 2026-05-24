وزارة الصحة العامة: ندين ونستنكر بشدة الغارات التي ادت الى استشهاد مدنيين من بينهم مسعف في الهيئة الصحية والى جرح 10 بينهم 4مسعفين في الرسالة و2 في الهيئة وكذلك العدوان الجوي الذي دمّر مركز الدفاع المدني في النبطية