مراسل المنار: مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية بالطيران الحربي والمسيّر استهدفت منذ س8 وحتى س10 بلدات الشرقية (3غارات) برج الشمالي (1مسيّر) مشغرة (3) أسفرت عن ارتقاء شهيد وجريحين سحمر(3غارات) قليا (2)