قناة كان العبرية: توجه المقاتلون في اسرائيل هذا الأسبوع إلى الصيادين في بحيرة طبريا لشراء شباك صيد ضد الطائرات بدون طيار فليست كل الشباك فعّالة ضد المسيرات والجيش يحاول وضع معيار موحد