‏رويترز عن مصدرين باكستانيين: من المتوقع صدور الرد الأميركي على المقترح الايراني الباكستاني المعدل غدا الأحد وترمب استدعى وزير الحرب هيغست ونائب الرئيس دي فانس للتشاور بشأن المقترح المعدل واتخاذ القرار