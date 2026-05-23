مراسل المنار: عدوان اسرائيلي بأربع غارات من الطيران الحربي على بلدة القطراني قضاء جزين وتبين ان المكان المستهدف هو مركز الدفاع المدني الاسعافي السابق التابع للهيئة الصحية الاسلامية