المقاومة الاسلامية: استهدف مجاهدونا عند السّاعة 11:15 و11:45 السّبت جهازي تشويش على المسيّرات من نوع “درون دوم” في الموقع المستحدث في نمر الجمل وموقع الجرداح في القطاع الغربي بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة