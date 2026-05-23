وزير الخارجية الايرانية الى الامين العام لحزب الله: منذ اللحظة الأولى وما زلنا وسنبقى على ربط لبنان باي اتفاق لوقف اطلاق النار او وقف الحرب مع الولايات المتحدة وهو من مطالب الحكومة والشعب الإيرانيين وقد تم التأكيد عليه في كل مقترحاتنا